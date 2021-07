Drie nieuwe streetartwerken in Brugge

In 2017 werd een eerste streetartproject opgestart in de Brugse binnenstad onder de naam ‘Legendz’. Er werden toen al drie kunstwerken aangebracht op gevels in de Hauwerstraat, ’t Putje en ’t Sandpoortje. Het stadsbestuur gaf nu de stedenbouwkundige vergunning om dit project te vervolledigen met drie resterende kunstwerken in de Carmersstraat, Korte Raamstraat en de Sint-Clarastraat.

Link met de stad

Sammy Slabbinck zal in de Carmersstraat een werk plaatsen met een directe link naar Guido Gezelle’s “… en ‘k hoorde de veugels zoo geerne schufelen”. In de Korte Raamstraat komt er een zwaan van de gekende streetartkunstenaar ROA in zijn gekende zwart-wit stijl. In de Sint-Clarastraat, ten slotte, zal kunstenaar JamzJamezon een hedendaagse afbeelding van Sint Clara aanbrengen.

Meerwaarde voor Brugge

“Met de vervollediging van ‘Legendz’ in de binnenstad en het project ‘Bridges’ wordt streetart als kwaliteitsvolle kunst verder op de kaart gezet in Brugge. Dit is een absolute meerwaarde voor de gebouwen en voor de stad”, aldus Schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V).