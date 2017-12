Drie nieuwe uitkijktorens in West-Vlaanderen

Er wordt bijna 600.000 euro uitgetrokken voor het ontsluiten en inrichten van drie nieuwe uitkijktorens in Oostende, De Haan-Wenduine en Tiegem bij Anzegem. De uitkijktorens zijn gratis toegankelijk en zorgen voor een toeristische meerwaarde. Daarme willen de provincie en Westtoer investeren in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van de provincie. Het programma Horizon 2025 beoogt de realisatie van een netwerk van landschapsobservatiepunten in de vorm van uitkijktorens en belevingsplatformen.

Wenduine

Aan de Kust zijn twee projecten weerhouden: een uitkijkplatform met zicht op het landschapspark ‘Tuinen van Stene’ in Oostende en een uitkijktoren op de Zeedijk van Wenduine. In de Leiestreek wordt geïnvesteerd in een uitkijkplatform in Tiegem.

De uitkijktoren op de zeedijk van Wenduine zou worden gebouwd in hout en meer dan 15 meter hoog zijn. De bouw van die toren was oorspronkelijk ook voorzien in de plannen van heraanleg van de zeedijk van Wenduine. Omwille van de hoge kostprijs zag de gemeente toen af van die plannen en heeft ze gekozen voor een minder dure skateplaza.

Tegen de komst van de uitkijktoren in Wenduine is al protest gerezen door enkele bewoners. Zij vrezen hun zicht op de zee te verliezen. De zaak kwam al eerder aan bod op de gemeenteraad.