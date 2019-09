Drie nieuwe West-Vlaamse chefs bij Jong Keukengeweld

Dat is een select groepje met de beste jonge chefs uit Brussel en Vlaanderen. Het project ontstond 10 jaar geleden in West-Vlaanderen. Topchef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens van het vroegere Hertog Jan in Zedelgem zijn peter van het project.

(lees verder onder de foto)

Jong Keukengeweld, een initiatief van Toerisme Vlaanderen en Horeca Vlaanderen telt 64 Vlaamse topchefs, jonger dan 35 jaar. Er zijn dit jaar 12 nieuwe chefs waarvan 3 West-Vlamingen. Het gaat om Cousteau (Ichtegem), Hostellerie St. Nicolas (Ieper) en Gastrobar Hubert (Brugge).

Jong keukengeweld wil ook jongeren laten kennismaken met topchefs en hun keuken. Volgende maand en in maart kunnen jongeren tussen 18 en 30 van topgastronomie proeven tegen een prijsje.