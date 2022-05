Drie ongevallen op korte tijd in Merkem: burgemeester wil actie ondernemen

Op relatief korte tijd zijn op dezelfde plaats op de Iepersteenweg in Merkem (Houthulst) al verschillende zware ongevallen gebeurd, soms dodelijk. Burgemeester Joris Hindryckx bekijkt wat er kan veranderen.

Op de Iepersteenweg in Merkem, ter hoogte van het restaurant Langewade, zijn op slechts enkele jaren tijd verschillende zware ongevallen gebeurd. Gisteren vielen bij een zwaar ongeval nog drie gewonden. In februari, eerder dit jaar, kwam nog een motorrijder om het leven nadat hij onder een geparkeerde oplegger terechtkwam. Ook in 2017 gebeurde er een dodelijk ongeval.

Het hoge aantal ongevallen zet aan tot nadenken. Maar de opties zijn beperkt, weet Joris Hindryckx, burgemeester van Houthulst. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur, er loopt een trajectcontrole en iets verder dan de plaats van het ongeval staat ook een flitspaal. "Het is niet omdat je maar 70 mag rijden, dat mensen dat ook effectief doen", aldus Hindryckx.

De burgemeester bekijkt met het Vlaams Gewest en de politie of ze nog iets aan de verkeerssituatie moeten wijzigen.

