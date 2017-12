Drie oorlogsbommen tot ontploffing gebracht

De projectielen waren gevonden door ADEDE Search & Recovery die in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust explosieven op het strand opspoort.

De politie van Bredene/De Haan werd verwittigd en creëerde, in samenwerking met de Scheepvaartpolitie, een veiligheidsperimeter op het strand en in zee opdat niemand zou gekwetst geraken door rondvliegende brokstukken. Dovo legde de springtuigen één voor één in een drie meter diepe put, toegedekt met een berg zand, en bracht ze tot ontploffing.

Het bleek om drie Franse obussen met een diameter van 27 cm te gaan die in 1944 door de Duitsers van een nieuw ontstekingsmechanisme werden voorzien en op het strand werden geplaatst om te vermijden dat de geallieerden zouden landen.

De opsporingswerken zijn al van begin november aan de gang tussen De Haan en Wenduine en er werden tot nu toe al een 20-tal springtuigen tot ontploffing gebracht. De politie verwacht dat dit de komende weken en maanden aan hetzelfde tempo zal doorgaan.