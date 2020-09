Drie overvallers apotheek Rollegem opgepakt

Drie overvallers van een apotheek in Rollegem zijn samen met een derde kompaan opgepakt. Dat laat politiezone VLAS weten.

De daders bedreigden eind augustus de apothekeres met een mes en zetten het daarna op een lopen met de buit. De politie zette meteen een grootschalige zoekactie op poten met verschillende patrouilles en een helikopter. Maar de daders konden toen niet gevat worden.

Twee minderjarigen naar gesloten instelling

Na een doorgedreven gerechtelijk onderzoek zijn de speurders er nu toch in geslaagd om de drie daders te identificeren en te arresteren. Het gaat om één meerderjarige en twee minderjarige jonge mannen, afkomstig uit de regio Kortrijk, Kuurne en Harelbeke. De onderzoeksrechter liet de meerderjarige dader opsluiten in de gevangenis van Ieper. De jeugdrechter liet de twee minderjarige daders overbrengen naar de gesloten instelling in Everberg.

Lees ook: