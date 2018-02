Drie politiewagens beschadigd na lange achtervolging op E40

Tijdens een wilde achtervolging op de E40 zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie politiecombi's beschadigd. Wellicht ging het om mensensmokkel, maar het parket West-Vlaanderen heeft voorlopig nog niet gereageerd op de feiten.

De wegpolitie kreeg van haar Franse collega's de melding dat een verdachte bestelwagen met Poolse nummerplaat België was binnengereden. Er ontspon zich een achtervolging op de E40 tot in Loppem. Daar keerde de bestelwagen via de op- en afrit terug richting Frankrijk.

Kinderen bij de passagiers

De politie besloot het voertuig op de snelweg in te sluiten, maar de bestelwagen probeerde toch door te rijden. Tijdens dat incident gingen de deuren van de bestelwagen open, waardoor de politie tussen de passagiers ook kinderen zag zitten. Daarna werd de bestelwagen vanop een grotere afstand gevolgd, om de veiligheid van de kinderen niet in gevaar te brengen.

De West-Vlaamse snelwegparkings langs de E40 vormen al jarenlang een vast werkterrein van mensensmokkelaars. Vluchtelingen worden vanuit Noord-Frankrijk naar de parkings gebracht. Het is de bedoeling om hen daar te verstoppen op vrachtwagens die hen via Calais naar het Verenigd Koninkrijk kunnen brengen.