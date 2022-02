Drie stormen doen windturbines op volle capaciteit draaien

Zo was er een absolute toppiek in de energiebevoorrading van ons land. Windenergie op zee was nooit eerder goed voor 21 procent van het totale verbruik. Maar de zwaarste storm in 30 jaar was voor de windmolenbedrijven bij momenten ook erg spannend en gevaarlijk.

Vandaag is een laatste inspectieronde van 400 windturbines op zee afgerond. De stormen waren hevig, maar de windmolenparken blijken oerdegelijk. De turbines op de Noordzee hebben geen enkel stormschade opgelopen.

Er bestaan ook beelden van een vrij zwaar incident vrijdag waarvoor het noodplan Noordzee werd afgekondigd. Op die beelden, die ze niet vrijgeven, zie je hoe in de volle storm een reusachtig schip dwars door het windmolenpark vaart. Iets later strandde ook een olietanker tegenaan de concessiezone. Als bij wonder werden geen windturbines geraakt en liepen de schepen geen averij op.