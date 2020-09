Drie transmigranten aangetroffen in rubberbootje voor kust

Uit de eerste bevindingen is gebleken dat ze in Noord-Frankrijk zouden zijn vertrokken. In eerste instantie zaten er een twaalftal transmigranten in het rubberbootje, maar de anderen zouden al kort na het vertrek terug naar de kust gezwommen zijn. Verder onderzoek moet uitwijzen of er mensensmokkelaars bij de feiten betrokken zijn.

Transmigranten proberen steeds vaker met rubberbootjes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Ook in West-Vlaanderen zijn er meerdere dergelijke dossiers van mensensmokkel. Zo werden op 2 mei in Koksijde een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, elf zwemvesten, roeispanen en jerrycans met benzine aangetroffen in een voertuig. De Iraanse inzittenden werden woensdag door de Brugse correctionele rechtbank respectievelijk tot acht en negen jaar gevangenisstraf veroordeeld.