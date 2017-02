Drie Trends Gazellen in West-Vlaanderen

Meer over dit onderwerp vanavond in het nieuws van WTV en FOCUS

In West-Vlaanderen zijn dit de koplopers: De Tabakshoeve, De Witte-Vandecaveye en Infohos Services. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen.

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is De Tabakshoeve, een keten van vijftien tabakswinkels langs de Frans-Belgische grens. Bij de middelgrote bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar De Witte-Vandecaveye uit Wingene, specialist in elektrische systemen, onder meer voor de spoorwegen. Infohos Services is de Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Het bedrijf uit Oostkamp levert IT-diensten aan ziekenhuizen.