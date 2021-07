Drie verdachten op de vlucht, politie Waregem voert klopjacht met helikopter en speurhond

Zondagnamiddag zijn drie inbrekers op heterdaad betrapt in een mobilhome. Na een wilde achtervolging dumpten ze hun wagen, om daarna te voet de velden in te vluchten. De politie voert momenteel een klopjacht, met helikopter en speurhond. Twee van de drie verdachten zijn gearresteerd.

Zondagnamiddag hebben drie personen een inbraak gepleegd in een mobilhome die op een parking aan een bedrijf geparkeerd stond. Ze werden op heterdaad betrapt door de politie, maar sloegen al snel op de vlucht in een auto met een Franse nummerplaat, waarop de politie de achtervolging inzette.

Na een indrukwekkende achtervolging met verschillende combi's op de E17, kon de politie de wagen stoppen op de afrit in Waregem. De verdachten hebben echter snel hun voertuig achtergelaten, om alle drie de velden in te lopen, en zo de politie te ontvluchten. Verschillende politiezones zijn, in samenwerking met de federale politie, intussen een grote zoektocht gestart met verschillende combi's, een helikopter en een speurhond. Twee van de drie verdachten zijn intussen gearresteerd. De derde wordt nog opgespoord.