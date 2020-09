Drie verdachten opgepakt na moord in De Panne

In de Sloepenlaan in De Panne is deze morgen iemand om het leven gebracht met zes à zeven messteken. De politie pakte vandaag al drie verdachten op.

Rond 6.45 uur werd het Parket van West-Vlaanderen ingelicht door de politiezone Westkust dat er een lichaam aangetroffen was in een plas bloed in een kapsalon in de Sloepenlaan in De Panne. Een toevallige voorbijganger had dit opgemerkt en de politie verwittigd.

Het slachtoffer is een jonge dertiger. Een wetsdokter werd aangesteld en de onderzoeksrechter werd gevorderd voor moord. De politie pakte drie verdachten op. Zij worden momenteel verhoord.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden en het mottief loopt nog.