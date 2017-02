Drie verdachten opgepakt voor inbraken

Dat schrijft Het Laatste Nieuws, maar het parket wil dat niet bevestigen. De laatste weken was er in de omgeving een ware inbrakenplaag. De drie verdachten zouden in Waregem wonen. Eén van hen is minderjarig en zal wellicht naar een gesloten jeugdinstelling moeten. De twee anderen moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen. De laatste weken waren er in en rond Waregem inbraken in cafetaria’s, jeugdlokalen en bij handelaren. Het gerecht sluit trouwens niet uit dat er nog meer mensen betrokken waren bij de inbraken.