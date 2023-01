Drie verdachten voorgeleid voor gijzeling en foltering

Het gaat om een vrouw (geboren in 1983) en twee mannen (geboren in 1983 en 1990), alle drie uit Diksmuide. Zij zouden een man maandag en dinsdag 30 uur lang gegijzeld en mishandeld hebben.

De feiten speelden zich op 9 en 10 januari af in een woning in Diksmuide en hebben te maken met relationele problemen maar ook met drugs. Het slachtoffer stapte dinsdag zelf naar de lokale politie. Die schakelde daarop de speciale eenheden in om de drie verdachten op te pakken in een woning in het centrum van Diksmuide.