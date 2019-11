Drie vrachtwagens botsen in Oekene op E403

Op de E403 in Oekene is er hinder in de richting van Brugge door een zwaar verkeersongeval. Drie vrachtwagens zijn op elkaar gebotst. Eén persoon raakte gewond, volgens de autowegenpolitie. Er is een kilometerslange file, rond 17u vanaf Moorsele.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15u50 in de richting van Brugge, ter hoogte van het tankstation in Oekene. De rechterrijstrook is versperd, en ook de uitvoegstrook van het parkeerterrein.

Tankwagen betrokken

Eén van de vrachtwagens is een tankwagen. De brandweer is ter plekke want het was niet meteen duidelijk wat de inhoud van de tank is. Uit voorzorg werd gevraagd om afstand te houden van de tankwagen. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Takelwerken

Twee opleggers en twee trekkers moeten worden getakeld. Dat kan dus nog een hele tijd hinder veroorzaken.