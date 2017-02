Drie vrachtwagens botsen op E40 in Westkerke

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de snelwegparking in Westkerke richting Brussel. De federale wegpolitie was er vrachtwagenbestuurders aan het verbaliseren die er onrechtmatig geparkeerd stonden. Een vrachtwagenchauffeur die op de autosnelweg richting Brussel een voertuig aan het inhalen was, maakte een manoeuvre om opnieuw rechts te rijden toen hij de politie opmerkte. Hierbij reed hij een andere vrachtwagen aan die net de snelwegparking verliet. Door de klap deelde ook een derde vrachtwagen, die foutief geparkeerd stond, in de brokken.

Niemand raakte gewond, maar de ravage was groot. De brandweer van Gistel kwam ter plaatse. Het verkeer moest over één rijstrook, wat voor verkeershinder zorgde richting Jabbeke.