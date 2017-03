Het gaat om Waalse mannen (geboren in '94, '96 en '97) die aan de kust wonen. Gisterenmiddag probeerden ze op de dijk van Koksijde de handtas van een vrouw te stelen. Die kon dat voorkomen, maar ze geraakte daarbij wel lichtgewond. Achteraf bleek dat de jongeren ook in aanmerking kwamen voor de inbraak in een appartement in Koksijde. Daar werd een televisie gestolen, die ze in de duinen verstopt hadden.

De verdachten zijn geen onbekenden voor politie en gerecht.