Drie wagens botsen in Ooigem

Deze ochtend zijn drie wagens betrokken geraakt in een ongeval ter hoogte van het sas aan de Ooigemstraat. De toestand van een bestuurster is kritiek.

Het ongeval onstond toen een wagen klaar stond om in te draaien op het kruispunt maar aangereden werd door een andere wagen. Door de klap werd de eerste wagen weggeslingerd en raakte nog een derde wagen betrokken bij het ongeval.

Een van de bestuurders, een vrouw uit Oostrozebeke die in de stilstaande wagen zat, moest door de brandweer bevrijd worden. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.