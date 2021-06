Rond drie uur vannacht is de brandweer van Middelkerke opgeroepen voor een autobrand in de Normandlaan.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stonden er drie wagens in brand op een parkeerplaats onder een grote luifel. De brand woedde reeds hevig, de brandweer kon enkel voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere wagens.

Een jaar geleden brandde op dezelfde plaats ook al een wagen uit. Toen bleek dat die in brand was gestoken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand vannacht is ontstaan.