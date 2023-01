Drie wagens uitgebrand in Torhout: onderzoek aan de gang

De feiten speelden zich af in de buurt van de Colruyt. Omstreeks 23 uur ging een Mini Cooper in vlammen op. Kort daarna vlogen ook een bestelwagen en een Mercedes in brand, op amper honderd meter van de eerste brand. Alles wijst in de richting van brandstichting. De wagens brandden helemaal uit, maar er vielen geen gewonden.

Het parket heeft een branddeskundige aangesteld en de politiezone Kouter is volop bezig met het onderzoek. Daarbij doet de politie ook nog een oproep naar getuigen. Zij kunnen zich melden in het politiekantoor.

Vandalisme aan bankautomaat

In dezelfde nacht van de brandstichting werd er ook vandalisme gepleegd op een bankautomaat bij het postkantoor in Torhout. Volgens de politie gaat het om lichte schade. Ze onderzoeken nu of het voorval iets te maken heeft met de brandstichting. De bankautomaat is tijdelijk buiten gebruik.

(Videobeelden: Jelle Deneweth)