Drie wagens vernield bij zwaar ongeval in Menen

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag deed zich omstreeks halftwaalf een zwaar verkeersongeval voor langs de Hogeweg in Menen.

In nog onduidelijke omstandigheden kwam een Volvo eerst tegen een geparkeerde bestelwagen terecht, om daarna te botsen met een Volkswagen Golf. Door de klap werd de Volvo weggeslingerd en kwam op de oprit van een woning tot stilstand. De knal moet enorm geweest zijn, want het rechtervoorwiel van de Volvo brak af en belandde even verderop.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar geen van beide bestuurders zat gekneld. Beiden werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Na het reinigen van het wegdek, dat door de klap bezaaid lag met brokstukken, werd de weg terug vrijgegeven.