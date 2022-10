Drie West-Vlamingen krijgen ereteken voor moed en zelfopoffering

Glenn Verbrugghe uit Zedelgem redde een oudere dame die gevallen was op de treinsporen. Piotr Nowak uit Roeselare redde samen met Dimitri Viane uit Nieuwpoort een Poolse man uit een brandend voertuig. (zie foto hieronder, lees ook verder onder deze foto)

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé reikte dinsdag het burgerlijk ereteken voor een daad van moed, zelfopoffering en menslievendheid aan twee mannen. De derde kon niet aanwezig zijn tijdens de uitreiking.

Glenn Verbrugghe uit Zedelgem redde op 17 november 2020 in Loppem een oudere dame die op de treinsporen was gevallen. Hij was op weg met de bus om leerlingen op te pikken toen hij het slachtoffer zag liggen. Net vooraleer de slagomen naar beneden gingen, kon hij haar rechthelpen. "Zonder uw koelbloedige tussenkomst zou de vrouw aangereden zijn door de aankomende trein", zo zei de gouverneur.

Piotr Nowak uit Roeselare redde op 30 januari 2021 in Mannekensvere een Poolse man uit een brandende vrachtwagen (foto hierboven). Piotr was aan de slag als bewakingsagent op de parking toen hij de brand opmerkte. "Ondanks de hevige rookontwikkeling hebt u de Poolse chauffeur die buiten bewustzijn was, gered. De man had al brandwonden aan de voeten opgelopen", aldus de gouverneur. Hij kreeg daarbij de hulp van Dimitri Viane. Die redder in nood krijgt een ereteken opgestuurd.

