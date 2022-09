Drie windturbines langs A19 aangesloten op net

Netbedrijf Fluvius heeft de drie nieuwe windturbines van Aspiravi langs de A19 in Wervik aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat is een belangrijke stap in de realisatie van de 108-meter hoge turbines.

Ze zullen nog dit najaar worden afgewerkt en ruim 5.000 gezinnen voorzien van groene stroom.

Om de drie windturbines van Aspiravi te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet, legde Fluvius 1.800 meter middenspanningskabels aan op openbaar terrein. Die lopen van de cabine van Aspiravi naar de schakelpost van Wervik, die is verbonden met het transformatorstation van Menen. Daarbij was ook een gecontroleerde gestuurde boring nodig om de kabels onder de A19 aan te kunnen leggen. Tom de Lille, projectbeheerder Fluvius: “Elk van deze windturbines van Aspiravi is uitgerust met een transformator van 2500 kVA en zal dus flink wat groene stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet in de buurt.” (lees verder onder de foto)

Open bedrijvendag

Om de omwonenden en alle andere geïnteresseerden te informeren over de bouw van de nieuwe windturbines in Wervik en over windenergie in het algemeen, neemt Aspiravi deel aan Open Bedrijvendag op haar site in Wervik. Die heeft plaats op zondag 2 oktober.