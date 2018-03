Drie zonnebaders in de eerste lentezon

Ook de zeehonden in de jachthaven van Nieuwpoort voelen dat de lente stilaan op komst is.

Met zijn drie lagen ze zaterdagnamiddag op de slipway van de jachthaven bij de Watersportlaan. Veel vaarverkeer was er nog niet in de omgeving zodanig dat het drietal ongestoord enkele uren kon genieten van de eerste lente zonnestralen. Op dinsdag 20 maart is de lente officieel begonnen.