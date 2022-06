Drie zwaargewonden bij auto-ongeval in Ieper

Rond half drie in de nacht van zaterdag op zondag kwam er bij brandweerzone Westhoek een oproep binnen voor een persoon die gekneld zat in een voertuig aan de N8 in Elverdinge bij Ieper. De bestuurder was uitgeweken en via de berm aan de andere kant van de weg belandde het voertuig uiteindelijk hard tegen een boom aan.

De mug was het eerst ter plekke en daar bleek het niet om één maar om drie inzittenden te gaan. De hulpverleners riepen daarom twee extra ziekenwagens op. Vanop de achterbank kon een passagier op eigen kracht het wrak verlaten. Met assistentie van de brandweer raakte ook de bestuurder, die eerst vastzat, vrij vlot uit de auto. Vooraan op de passagierszetel zat een man volledig gekneld.

Voertuig gepeld

“Het voertuig had een zeer zware impact gekend”, vertelt Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek. “De rechterzijde was heel fel ingedeukt en het voertuig stond op twee wielen boven de berm naast de gracht.” Dat maakte het niet evident om de vastzittende gewonde te helpen. “We hebben het voertuig stuk per stuk weggenomen zoals je een ui zou pellen”, zegt Louagie. “Onze gewondenverzorger stond tijdens de bevrijding continu in contact met het slachtoffer.”

Vanaf de brandweer voldoende opening kon maken in de auto, legde het medisch personeel hem aan een infuus. Na drie kwartier hadden de brandweerlieden hem uiteindelijk bevrijd. De drie zwaargewonde jonge Fransen werden overgebracht naar het ziekenhuis in Ieper. Twee van hen werden opgenomen op intensieve zorgen en één andere moest een operatie ondergaan.

Plaats bevroren

Nadat de brandweer alle inzittenden uit het voertuig had gehaald, bevroor politie en parket de plaats van het ongeval. Tijdelijk mochten de hulpdiensten niet opruimen of de staat van de omgeving niet aantasten. Door de hoge menselijke impact voerde het gerecht een onderzoek uit naar de mogelijke omstandigheden van het ongeluk.

Pas om zes uur was het stuk van de N9 opnieuw vrijgemaakt. Op de lange rechte weg durven autobestuurders al eens sneller te rijden dan toegestaan.