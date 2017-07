Drievoudige moordverdachte aangehouden

De twintiger uit Varsenare, die ervan verdacht wordt zijn ex-liefje van 18 en haar beide grootouders om het leven te hebben gebracht in Moere, is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. Die heeft hem laten aanhouden.

De jongeman werd gisteravond opgepakt in de Delhaize van Oostende nadat een alerte bewakingsagent hem had herkend. Hij was al uren op de vlucht. Enkele minuten later was de politie met vier combi's aanwezig. De arrestatie gebeurde aan de kassa en verliep sereen. Er stond veel volk in de winkel en de verdachte werd eerst weggeleid naar een kamer naast de winkel. Hij pleegde geen verzet en werd dan snel naar de combi’s gebracht. Ooggetuigen vonden dat de man er erg gevaarlijk maar kalm uitzag. Vanmiddag is hij dan verhoord en voor de onderzoeksrechter geleid.

De man van 25 had enkele dagen geleden al een afscheidsvideo gepost op YouTube. Daarin gaf hij te kennen dat hij de breuk met zijn ex maar moeilijk kon kroppen. Hij had het meisje de laatste tijd al vaker lastig gevallen.