De twintiger uit Varsenare, die ervan verdacht wordt zijn ex-liefje van 18 en haar beide grootouders om het leven te hebben gebracht in Moere, is voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge.

Die zal straks beslissen of hij aangehouden wordt. De jongeman werd gisteravond opgepakt in de Delhaize van Oostende nadat enkele alerte personeelsleden hem hadden herkend. Hij was al uren op de vlucht.

De moordverdachte had enkele dagen geleden al een afscheidsvideo gepost op YouTube. Daarin gaf hij te kennen dat hij de breuk met zijn ex maar moeilijk kon kroppen. Hij had het meisje de laatste tijd al vaker lastig gevallen.