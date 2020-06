Drijvende tuintjes sieren Leieboorden in Kortrijk

De verlaagde Leieboorden in Kortrijk krijgen een aantal drijvende tuintjes. Dat kadert in het kunstproject Contrei Live van intercommunale Leiedal, dat dit jaar zijn zestigste verjaardag viert.

Aan de oever van de Leie, aan de Broelkaai, komen de drijvende groene eilandjes te liggen. Het werk 'Floating Gardens' is van de hand van Michel Desvigne, een Franse landschapsarchitect. Floating Gardens roept een drijvend droomlandschap op om te reflecteren op en over het water. De typische water- en oeverplanten van het Leielandschap schieten wortel in het water, waarbij het drijvende ecosysteem ze ondersteunt zonder aarde. De methode is vergelijkbaar met hydrocultuur. De beplanting moet ervoor zorgen dat er in ieder seizoen een ander kleur verschijnt aan de Leieboorden. Ze zullen permanent te zien zijn.

Niet alleen in Kortrijk, maar ook in de twaalf andere gemeenten waar Leidal actief is zullen kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland het publiek uitnodigen om de streek te verkennen met het water als uitgangspunt. Gisteren werd in dat kader al een kunstwerk geplaatst op de Transfosite in Zwevegem. De kunstwerken zullen allemaal te zien zijn vanaf begin juli.