Dringende herstellingswerken op E403 aan complex Moorsele

Morgen, 1 december zullen dringende herstellingswerken worden uitgevoerd op de pechstrook van de E403 ter hoogte van het complex Moorsele in de rijrichting Doornik.

De werken starten na de ochtendspits en eindigen vlak voor de avondspits. Omwille van de riolerings- en onderhoudswerken wordt het verkeer op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem in de rijrichting Doornik deels omgeleid via de pechstrook ter hoogte van het complex Moorsele.

Maar er zijn putten in de pechstrook ontstaan die dringend moeten hersteld worden om het omleidingsverkeer mogelijk te maken. Daarom zal de E403 volledig worden afgesloten in de rijrichting Doornik ter hoogte van het complex Moorsele. Het verkeer wordt omgeleid via de ernaast liggende parallelweg van het verkeerscomplex. De werken starten ’s morgens om 9u en zullen normaal gezien tegen 16u afgerond zijn.