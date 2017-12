Dringende werken op E403 ter hoogte van afrit Wevelgem

Vanavond na 19u starten dringende herstellingswerken op de E403 ter hoogte van afrit Wevelgem in de rijrichting Brugge.

Die moeten tegen morgenochtend achter de rug zijn. Op dit moment zijn er wegen- en rioleringswerken bezig op de E403 tussen Wevelgem en Moorsele richting Brugge. Het verkeer wordt er via twee doorsteken op de rijrichting Doornik gebracht. Op de rechterrijstrook die leidt naar de tweede doorsteek (vlak na de afrit Wevelgem) is echter een diepe put ontstaan die dringend moet hersteld worden. Vanaf 19u vanavond gaat dit rechterrijvak dicht.

Omleiding

Alle verkeer wordt dan via de eerste doorsteek (vlak voor afrit Wevelgem) naar het andere rijvak geleid. Om deze herstellingswerken te kunnen uitvoeren zal de afrit Wevelgem afgesloten zijn. Het verkeer richting Wevelgem moet doorrijden naar de verkeerswisselaar met de A19 in Moorsele en vervolgens de drie lussen van het complex nemen om dan in de rijrichting Doornik de afrit Wevelgem te nemen.