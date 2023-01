Drogisterij Vandevelde heropent na gasontploffing Oostende

Na maanden van heropbouw is een van de zwaarst getroffen panden na de gasontploffing in Oostende klaar om volgende week de deuren opnieuw te openen. “We bestaan al meer dan 100 jaar. Zo makkelijk krijgen ze ons niet klein hoor”, zeggen de uitbaters.

Frank Vandevelde en zijn vrouw Martine bellen die bewuste ochtend van 13 oktober 2022 de hulpdiensten nadat ze een gaslek opmerken vlak voor de deur. De uitbaters van een drogisterij in de Christinastraat in Oostende krijgen het advies de zaak zo snel mogelijk te ontruimen. "We waren nog geen vijf minuten de deur uit toen de zware explosie Oostende op zijn kop zette", klinkt het.

Zelf zijn ze gelukkig ongedeerd, maar de ravage is enorm. “Alle deuren en ramen waren volledig vernield, zelfs de plafonds lagen in duigen”, getuigt het koppel. (Lees verder onder de foto.)

Voor een zaakvoerder die dichtbij zijn pensioen stond was het een vreselijke klap. “Maar zo mocht het niet eindigen. Onze winkel bestaat al meer dan 100 jaar. Stoppen met zo’n bittere nasmaak, dat kon ik gewoon niet", zegt Frank.

Twijfel

De herstellingen duurden enkele maanden, maar nu de ramen en plafonds volledig hersteld zijn, kijken ze uit naar de heropening. “Op dinsdag 24 januari openen we opnieuw. Het zal een hele opluchting zijn om onze klanten opnieuw te kunnen ontvangen.”

Toch klinkt er ook enige twijfel: “We hopen dat de mensen ons na al die maanden niet vergeten zijn. Veel van onze klanten komen al jaren over de vloer. Ze zijn een beetje als familie. Dat kunnen noch zo’n gasontploffing, noch enkele maanden sluiting zomaar van tafel vegen. Daar zijn we zeker van.”

Drogisterij Vandevelde bestaat dit jaar 117 jaar. De zaak begon als borstelmakerij en overleefde eerder de twee Wereldoorlogen, de grote overstroming van Oostende in 1953 en de coronacrisis.