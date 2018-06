Drone gespot die 's nachts woning filmt

De jongste weken zijn er enkele incidenten met drones gemeld in Beselare. In één geval ging het om een drone die ’s nachts verschillende beelden nam van een privéwoning.

Dat zegt gemeenteraadslid Koen Meersseman. “Die drone werd gefilmd door bewakingscamera’s. Maar er waren nog meer meldingen van inbreuken.” Meersseman moedigt mensen aan om bij overlast de bestuurder van het toestel aan te spreken. Als die onbekend is of als het gesprek niets oplevert, vraagt hij om het voorval te melden bij de lokale politie.

“De politie is gemachtigd om actie te ondernemen bij een overtreding of overlast door een drone. Het is hierbij belangrijk om zoveel mogelijk gegevens mee te geven.”