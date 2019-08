Drone lokaliseert 1.700 meeuwennesten in Oostende

In het centrum van Oostende zijn maar liefst 1.400 meeuwennesten meer gelokaliseerd dan vorig jaar. En dat met toptechnologie en artificiële intelligentie van het West-Vlaamse dronebedrijf 'Is it a plane'.

Het Oostendse stadsbestuur wil de zogenoemde meeuwenbestrijding over een heel andere boeg gooien. Inwoners en toeristen gaan met de meeuwen moeten leren leven en meeuwennesten gaan niet meer zomaar worden verwijderd.

Nauwkeurig tot op de millimeter

Met een drone is het centrum van de kuststad in beeld gebracht. Elk dak is tot op 8 millimeter nauwkeurig gefilmd. De beeldanalyse nadien is uiterst accuraat en ziet elk meeuwennest. De computer herkent de nesten en weet zelfs hoeveel eieren erin liggen.

Ook vorig jaar werd al een drone ingezet om meeuwennesten te vinden, maar toen moesten de beelden nog met het blote oog van de milieudienst worden bekeken. Nu doet de computer dat zelf en veel preciezer. Resultaat: in juni zijn maar liefst 1.700 nesten precies in beeld gebracht.

Wat Oostende nu precies wil doen met de meeuwen is nog niet volledig uitgewerkt. De tijd van zomaar de brandweer bellen om de nesten weg te halen, of de eieren te prikken of te schudden, lijkt te eindigen. Het wordt meer preventie en sensibilisering.

(lees verder onder de foto)

Optreden alleen bij hinder

Alleen in gevallen van echte hinder: nesten naast een slaapkamerraam bijvoorbeeld wil Oostende in de toekomst optreden. Weggenomen eieren kunnen worden uitgebroed in een machine en de kuikens worden nadien vrijgelaten in de natuur. Bovendien wil Oostende broedplaatsen zoeken waar de meeuwen wel rustig kunnen vertoeven.

In 2020 komt er een meeuwenteam dat Oostende duurzaam wil doen samenleven met de unieke kolonie van dakbroeders.