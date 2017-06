Drone neemt 3D-scan van Brugs Belfort

Als voorbereiding voor de opmaak van de restauratiedossiers voor de toekomstige restauratie van het Hallencomplex met toren werd heden overgegaan tot de opmeting van het hele gebouw. Deze opmeting gebeurt door middel van laserscanning door een gespecialiseerde firma. Alle interieurs en exterieurs zullen door middel van een laserscanner worden opgemeten. De voor de scanner onzichtbare of moeilijk bereikbare plaatsen worden bijgemeten met een drone.

"De scan laat toe om alle verhoudingen zoals die nu bestaan virtueel te reconstrueren. Met die gegevens wordt het zelfs mogelijk om een 3D-print te maken", aldus burgemeester Landuyt. Via de scan zal ook duidelijk worden in welke mate het Belfort helt. Recent bleek dat het Belfort iets meer is gaan hellen. Schepen voor Patrimonium Hilde Decleer liet meteen weten onderzoek te voeren naar de stabiliteit van het gebouw.