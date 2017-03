In Waregem hebben honderden mensen gisteravond genoten van een bijzonder kunstzinnige stoet. De optocht paste in een reeks actuele kunstexpo’s op zes locaties in het centrum van de stad.

Kunstenaar Gery De Smet creëerde een happening die verwees naar de 306 dorpen en steden in Vlaanderen die eindigen op Gem. Waregem is dus lang niet uniek, maar met deze optocht haalden ze toch een uitzonderlijke fijn evenement binnen. De opkomst was groot en de hele stoet werd ook gefilmd met drones. De Maart Kunstroute van Waregem loopt het hele weekend. Er zijn tentoonstellingen bij Be-part, in De Schakle en de Verde art-Gallery.