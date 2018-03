Drones en anticonceptie tegen meeuwen

Van GASboetes en drones ...

De drones zullen ingezet worden om de meeuwennesten sneller en efficiënter te kunnen lokaliseren op de daken. De gevonden eieren zullen dan worden geprikt door de brandweer en vervangen door nepeieren. Er komen ook gasboetes voor wie betrapt wordt op het voederen van meeuwen.

... tot anticonceptie

Maar voor burgemeester Ivan De Clerck kan het nog een stapje verder gaan. Hij denkt aan anticonceptie. "Het lijkt me een interessante denkpiste om, analoog aan de bestrijding van duiven in Venetië, anticonceptie te gebruiken tegen de overpopulatie van meeuwen. Zo worden er in de toekomst minder meeuwen geboren en moeten we die dieren geen schade berokkenen.Samen met enkele mensen uit de farmaceutische wereld ben ik nu de opties aan het bekijken".

Ook het aanmoedigen om zonnepanelen te plaatsen ziet de burgemeester van Blankenberge als een manier om de meeuwenoverlast tegen te gaan.