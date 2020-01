Dronespektakel tijdens nieuwjaarsnacht in Brugge loopt mis

Het unieke dronespektakel in Brugge, dat er in de plaats van het vuurwerk kwam, is tijdens de nacht van oud op nieuw deels mislukt. Spelbreker was de mist die maar bleef hangen. Het publiek reageerde ietwat ontgoocheld en het kwam zelfs even tot boegeroep voor burgemeester Dirk De fauw.

De show met 80 drones werd de afgelopen weken groots aangekondigd als alternatief voor het jaarlijkse vuurwerk. De drones zouden via lichteffecten diverse figuren, teksten en beelden vormen. Het gaat om een realisatie van Andlight, het bedrijf van twee jonge Brugse ingenieurs. De kosten voor het unieke spektakel lagen op 25.000 euro.

Alleen verliep de avond niet zoals gepland. De voorafgaande muziekshow, Brugge Feest, zorgde voor veel sfeer bij de 15.000 aanwezigen. Ondertussen zat de organisatie met de handen in het haar, want er bleef maar mist hangen. Pas rond 23.00 uur begon het wolkendek stilletjes aan open te breken.

Technische problemen

Tegen middernacht konden de drones alsnog de lucht in en het eerste deel verliep volgens de organisatie vlot. Daarna was het de bedoeling om nog eens 20 drones te lanceren, maar die gingen plots in veiligheidsmodus door technische problemen. Waarschijnlijk ging het om een vochtigheidsalarm, als gevolg van de mist.

Dat het spektakel slechts gedeeltelijk doorging, was niet helemaal naar de zin van het publiek. Even was er gejoel en boegeroep (zie video hieronder) voor burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Bovendien kon een deel van het publiek de show niet helemaal zien, omdat het theatergebouw in de weg stond. Sommige mensen juichten te vroeg voor het nieuwe jaar, omdat ze aftelklok niet volledig zagen.

