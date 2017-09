Dronken bestuurder over de kop in Oostende

Het ongeval gebeurde omstreeks 10u40. De Geleedstraat is een smalle weg die de Kapittelstraat in Zandvoorde verbindt met de Polder langs het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. De bestuurder van een personenwagen verloor er de controle over het stuur, ramde een wagen die geparkeerd stond aan een villa, en ging over de kop. De man raakte slechts gewond, maar legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.