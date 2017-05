Dronken brokkenmaker maakt het bont in Oostende

Afgelopen nacht is de politie van Oostende tot drie keer toe moeten uitrukken voor een dronken autobestuurder.

Iets voor middernacht kwam een eerste melding binnen dat een klein donkerkleurig voertuig een paaltje had aangereden op het Prof. Macleodplein. Daarop nam de bestuurder de vlucht. Volgens de melder was de bestuurder vermoedelijk dronken gezien zijn merkwaardig rijgedrag.

Kort daarop kwam er weer een melding binnen vanuit de Nijverheidsstraat. Een bewoner had gezien dat een klein donker voertuig stilstond op het voetpad. Er lagen brokstukken rond het voertuig. De bestuurder stond te roepen op straat, maar kroop daarna weer achter het stuur en scheurde weg.

De derde keer werd de auto opgemerkt in de Stuiverstraat. De bestuurder was op een betonnen paaltje gereden, kroop uit zijn wagen en nam al strompelend de vlucht. De politie kon de chauffeur niet meer aantreffen, maar het voertuig was nog goed voor de schroothoop. Het staat ingeschreven op naam van een 82-jarige vrouw uit Roeselare. De politie onderzoekt wie er achter het stuur zat.