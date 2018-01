Twee jongemannen van 27 en 28 jaar trokken dit weekend de nummerplaat van een geparkeerd politievoertuig op het Monacoplein in Oostende.

In de wagen zaten geen politieagenten maar een attente agent in burger verwittigde zijn collega's. Beide mannen waren dronken en mochten na hun escapade een nachtje in de cel doorbrengen.