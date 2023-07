In Oostende heeft de politie gisterenavond een vrouw ‘gered’ uit het vijvertje rond het kunstwerk ‘De Zee’, ofwel ‘Dikke Mathille’ in de volksmond. De vrouw was onder invloed van alcohol.

Passanten spraken in de Leopold II-Laan een politiepatrouille aan en maakten melding van een plonzende vrouw in het vijvertje van ‘Dikke Mathille’. De 42-jarige vrouw was dronken en raakte niet meer zelfstandig uit het water. Nadat ze uit het water gehaald werd, bracht de politie haar over naar het cellencomplex. Ze stelden een proces-verbaal op voor openbare dronkenschap.