Dronken zestiger rijdt in op politie na achtervolging

Een zestiger uit Langemark-Poelkapelle is vrij onder voorwaarden, maar hij wordt wel verdacht van gewapende weerspannigheid, in Lombardsijde.

De politie van Middelkerke moest dinsdagavond tussenkomen bij feiten van intrafamiliaal geweld in deelgemeente Lombardsijde. De verdachte reed daarop weg maar de politie zette de achtervolging in. De politie probeerde de man klem te rijden, maar hij reed zelf in op de politieauto. De zestiger uit Langemark-Poelkapelle bleek dronken.

Hij is vanmorgen voor de onderzoekstechter verschenen. Die stelt hem officieel in verdenking voor gewapende weerspannigheid. De onderzoeksrechter laat de man wel vrij, al moet hij zich aan enkele voorwaarden houden.