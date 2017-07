Morgen beslist Gouverneur Decaluwé of het oppompverbod voor landbouwers na vrijdag 14 juli opnieuw wordt verlengd, of niet.

En of de droogte als landbouwramp wordt erkend, dat weten we ten laatste halfweg volgende week. Al verwacht Vlaams Minister voor landbouw Joke Schauvlieghe dat die erkenning er wel degelijk komt. Dat vertelde ze vanmorgen in de commissie.

Het KMI besliste eind juni om de droogte niet als landbouwramp te erkennen. Maar er kwam meteen een tweede meting, over een ruimere periode, van april tot en met juni. Minister Schauvlieghe verwacht dat dit wel tot een erkenning zal komen.