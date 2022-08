Droogte doet vraag kunstgras stijgen

Leveranciers van kunstgras zien de laatste weken de vraag naar het plastic gras stijgen. Anders dan het natuurlijke gras, ziet het er in deze droge zomer groen uit, maar het verdringt wel de natuur in de tuin.

Natuurlijk gras krijgt het door de droogte deze zomer zwaar te verduren. Het oogt doods en is een schim van de onaangetaste grasmatten van de voetbalploegen uit eerste klasse. Naast voetbalterreinen kleuren steeds meer tuinen permanent groen omdat de eigenaars voor kunstgras kiezen.

Uit vakantie teruggekeerd

Bedrijven die in kunstgras handelen, doen in deze hete periode gouden zaken. "Wij hebben vorige week al gemerkt dat er extra vragen kwamen en daardoor zijn we ook vroeger uit vakantie gekomen", zegt handelaar Mark Vanallemeersch. Hij pakt zowel dorpstuinen als domeinen van villa's aan. De gemiddelde tuin waar kunstgras ligt, meet tussen de 30 en 120 vierkante meter. Net als in de broeierige zomers van 2018 en 2019 zijn het voor hem drukke maanden.

Nu de natuur al kreunt onder de extreme temperaturen, vormt kunstgras nog een extra last voor fauna en flora. Bloemen en bijen verdwijnen en ook ander leven moet ruimen voor het plastic. Voor de biodiversiteit in onze beperkte groene ruimte is dat een kwalijke zaak. Daarbij is kunstgras ook officieel verharding en hoewel het water doorlaat, houdt het er ook tegen. Daarom krijgen klanten die kunstgras kopen, het advies om ernaast bomen en planten te voorzien die voor de nodige schaduw kunnen zorgen. Boven het nagemaakte gras loopt de temperatuur nog hoger op dan het cijfer dat de weerman voorspelt.

Wie een kunstgrasmat onderhoudt, verbruikt anderzijds geen kostbaar water, waar sommigen wanhopig hun normaal gras zouden besproeien om het groen te houden. Voor een vlekkeloos tapijt in de tuin, moet de portefeuille wel wijd open. Kunstgras is ongeveer tien keer duurder dan gewoon gras.