Droogte: er komt een watercoördinator

Dat heeft Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) donderdagavond in Ieper gezegd tijdens een overleg met de Boerenbond over de extreme droogte die de land- en tuinbouw teistert. Een eerste overleg tussen de coördinator en de landbouwers is gepland op 4 juli.

Doordat er al wekenlang geen regen gevallen is, komen land- en tuinbouwers in de problemen. Hun gewassen lijden onder de droogte en water aanvoeren wordt steeds moeilijker, nu de bekkens leeg raken en op heel wat plaatsen een oppompverbod bestaat. Minister Schauvliege bekijkt of de droogte kan erkend worden als landbouwramp. Daarvoor moet de schade binnen de sector groter zijn dan 1,25 miljoen euro en moet het een uitzonderlijk fenomeen zijn. Voor dat laatste criterium wacht het kabinet van de minister nog op een rapport van het KMI. "We verwachten dat rapport volgende week. Als dat ons vermoeden bevestigt, kan daarna het opmeten van de schade beginnen. Die moet ruim 1,25 miljoen euro bedragen. Pas na die metingen kan de procedure verder lopen en kan er gekeken worden richting schadevergoedingen."

Dat is wat er op korte termijn moet gebeuren. Maar ook op lange termijn is er nog heel wat werk aan de winkel, beseft Schauvliege. "De waterproblematiek komt heel snel op ons af. Vorig jaar was er veel te veel water, nu is er veel te weinig. Dat vergt een structurele aanpak. We zijn natuurlijk wel al bezig met de problematiek. De subsidieprojecten van dit jaar bijvoorbeeld zijn al specifiek op die waterproblematiek gericht. Ook bufferbekkens blijven een belangrijke pijler van die structurele aanpak."

De bestaande waterputten in de Westhoek zijn leeg. Boeren die alternatieven zoeken, moeten erg veel investeren om hun gewassen te redden. "Sinds maart is hier geen water meer gevallen en eigenlijk is het al sinds januari uitzonderlijk droog. We blijven verder hard werken aan oplossingen. Daarom stellen we een aparte watercoördinator aan, die samen met de landbouwers naar alternatieven zal zoeken.