Droogte: Heuvelland voert kampvuurverbod in

Jeugdbewegingen die op kamp zijn in Heuvelland, mogen tot 8 augustus geen kampvuur meer maken. Dat heeft de waarnemend burgemeester beslist. Door de droogte is het brandgevaar te groot.

Gisteren nog was er brand op een tarweveld in Loker.

De beslissing kan op veel begrip rekenen bij de jeugdbewegingen, al vinden ze het wel jammer. Igor Bulcke, KLJ Schiplaken: "We vinden dat heel jammer, zeker omdat we een ideale vuurput hadden. Compleet veilig. We nemen ook altijd maatregelen, zoals water in de buurt, er staan altijd twee leiders die niet drinken om het in het oog te houden. We snappen het wel, maar het is toch jammer."

Maar de waarnemend burgemeester van Heuvelland wil geen enkel risico nemen. Zeker na de brand op een pas gemaaid tarweveld gisteren in Loker. Een vonk van een machine lag toen wellicht aan de basis van het vuur. Bart Vanacker, waarnemend burgemeester Heuvelland: "We staan hier op een dor grasveld, dus hier kan dat ook heel snel uitlopen. We hebben de boerderij hier vlak naast, de bebossing komt ook heel dicht, en natuurlijk achter mij is de winkelzone van de Zwarte berg. Zo ver zal het wellicht niet geraken voor er ingegrepen wordt, maar het is een algemeen verbod." (lees verder onder de foto)

En dat verbod geldt voor alle jeugdbewegingen op kamp in Heuvelland, een tiental. Een kampvuur is een symbolisch afsluitmoment, maar hier hebben ze al een alternatief. Igor Bulcke, KLJ Schiplaken: "Drie jaar geleden hebben we het ook al eens gehad. Toen hebben we al het hout tegen elkaar gezet, en omcirkeld door kerstlichtjes, om er toch een beetje sfeer in te brengen."

En dit keer mogen ze trouwens de kerstlichten van de gemeente gebruiken.