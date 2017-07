Droogte jaagt landbouwers financieel in zware problemen

De droogte van de afgelopen weken is voor veel landbouwers een financiële ramp.

Groententelers die hun oogst wilden redden, moesten water aanvoeren, wat erg duur is. Maar ook melkveehouders zagen hun kosten stijgen, omdat ze door het watertekort duur leidingwater moesten geven aan de koeien. Dat zegt Inagro, het onderzoekscentrum voor de land- en tuinbouw in Beitem.

Oogst

De droogte heeft een grote impact op de landbouwgewassen. Gerst en tarwe zullen minder opbrengen, de kwaliteit van het vlas is een stuk minder dan ander jaren en ook heel wat groenten lijden onder de droogte. De oogsten van spinazie, bloemkool, prei en aardappelen zijn voor een stuk vernield of zullen veel minder opbrengen. Het Algemeen Boerensyndicaat vraagt aan Belgapom, de beroepsvereniging van de aardappelhandel, om zo snel mogelijk opnieuw over de leveringscontracten voor aardappelen te kunnen onderhandelen.

De erkenning van de droogte als landbouwramp zal de financiële schade hopelijk enigszins beperken.