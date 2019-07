Droogte: Kortemark helpt landbouwers aan water

Gisteren vaardigde de gouverneur een verbod uit om water op te pompen uit waterlopen in het IJzerbekken. En dat is voor veel landbouwers een probleem. In Kortemark krijgen ze nu daarom steun van de gemeente.

Burgemeester Damman: "De captatie uit de grote gemeentelijke put is enkel toegelaten voor landbouwers, woonachtig in Kortemark. Men moet dit steeds kunnen aantonen aan de hand van een identiteitsbewijs. Loonwerkers kunnen ook water aftappen, maar moeten bij controle een schriftelijke en door de landbouwer ondertekende verklaring kunnen voorleggen dat dit in opdracht is van een landbouwer, woonachtig in Kortemark. Er zal effectief gecontroleerd worden."

Bekijk ook