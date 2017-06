Droogte ook onderwerp op provincieraad

De extreme droogte in combinatie met het oppompverbod is voor vele landbouwers een financiële ramp. De grootste oppositiepartij N-VA vraagt dat de provincie een langetermijnvisie ontwikkelt voor onze West-Vlaamse landbouwers, want in de toekomst zullen we steeds meer te maken krijgen met extreme droogte en hevige regen. Er is daarbij zeker een rol weggelegd voor twee West-Vlaamse instellingen: Inagro , het kenniscentrum voor land – en tuinbouw, en het Vlaams Instituut voor de Zee, het VLIS .

De provincie moet ook op zoek gaan naar extra buffercapaciteit.