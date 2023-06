Droogte: parkeerverbod in straat in Ieper door vallende takken

In de Leopold III-laan in Ieper geldt er deze week een parkeerverbod. Door het uitermate warme weer vallen er grote takken van - nochtans gezonde - bomen. Het gaat om een uitzonderlijk fenomeen, dat allicht te maken heeft met de klimaatswijziging.

Gisteren werd de Leopold III-laan uit voorzorg afgesloten. Ondertussen is die wel weer open, maar omdat niet te voorspellen valt of dit nog zal gebeuren, blijven de parkeerplaatsen wel afgesloten. Ria Cardoen, Groendienst Ieper: "U moet het vergelijken met een tuinslang. Als je de kraan openzet, spant de tuinslang zich op. Je sproeit water, en dat kun je vergelijken met de verdamping van de plant. Op het ogenblik dat je de kraan dichtdraait, en de sproeier staat nog open, dan valt de tuinslang slap. Dat is wat gebeurt met de takken van de bomen. Ze krijgen geen water, de spanning valt weg, en bepaalde takken die het niet meer kunnen houden, breken af."